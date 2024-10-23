Б'ють по переправах. Окупанти перешкоджають евакуації з Куп'янська

За його словами, з населених пунктів Куп'янського напрямку необхідно евакуювати 9 тисяч осіб. З них понад 4 800 людей проживають у населених пунктах Куп'янської громади.

Пріоритетом в евакуації є лівобережна частина річки Оскіл, де залишається понад 2700 цивільного населення.

"Ситуація ускладнюється тим, що росіяни б'ють по переправах. Що унеможливлює забезпечення відновлення критичної інфраструктури на тій території", - додав Синєгубов.

Він зазначив, що удари росіян по переправам через Оскіл фіксувалися вчора, 22 жовтня. Наразі Україна працює над відновленням логістичного сполучення.