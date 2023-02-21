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"Б'ємо ворога 24/7". У Генштабі показали роботу української авіації на фронті

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Вівторок 21 лютого 2023 14:09
"Б'ємо ворога 24/7". У Генштабі показали роботу української авіації на фронті Фото: у Генштабі показали роботу української авіації на фронті (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська авіація продовжує знищувати окупантів на тимчасово захопленій території України. У Генштабі показали, як льотчики Повітряних сил виконують бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

На відео демонструється робота 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські бійці Нацгвардії знищили ще одну групу окупантів у Бахмуті Донецької області. Внаслідок ударів ліквідовано 18 росіян.

Також повідомлялося, що українські захисники відбили шість атак росіян під Бахмутом на Донеччині. Бійці завдали ударів по їхнім позиціям та знищили частину загарбників.

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