АЗС смогут поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 22 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Расчетные цены повышены для бензина с 25,82 гривен до 25,84 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,09 гривен до 22,23 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.