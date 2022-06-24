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На АЗС скоро будет больше дизеля: эксперт назвал причину

Фото: дизеля на АЗС станет больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшее время на АЗС дизельного топлива станет больше. Об этом свидетельствует снижение оптовой цены и увеличение предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

"Оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца. Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС", - отметил он.

По его данным, увеличивается оптовое предложение и бензина.

"Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно", - добавил Куюн.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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Цены на бензин