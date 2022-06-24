На АЗС скоро будет больше дизеля: эксперт назвал причину

В ближайшее время на АЗС дизельного топлива станет больше. Об этом свидетельствует снижение оптовой цены и увеличение предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook .

"Оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца. Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС", - отметил он.

По его данным, увеличивается оптовое предложение и бензина.

"Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно", - добавил Куюн.