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На АЗС скоро буде більше дизеля: експерт назвав причину

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 16:07
На АЗС скоро буде більше дизеля: експерт назвав причину Фото: дизеля на АЗС стане більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найближчим часом на АЗС дизельного палива стане більше. Про це свідчить зниження оптової ціни та збільшення пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

"Оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС", - зазначив він.

За його даними, більшає й оптова пропозиція бензину.

"Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", - додав Куюн.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Ціни на бензин
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