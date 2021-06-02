АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Расчетные цены повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива - 27,91 гривен за литр.
Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.
Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривен и дизельного топлива на уровне 20,89 гривен. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС был установлен на уровне 30,22 гривен для бензина и 27,89 гривен для дизельного топлива.
После этого 21 мая расчетная цена для бензина была снижена до 24,84 гривен, для дизельного топлива осталась неизменной - 20,89 гривен за литр.