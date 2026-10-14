АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня
08:51 14.10.2026 Ср
2 хв
Фото: на АЗС зросли ціни 14 жовтня (Getty Images)
В Україні змінилися цінники на деяких найбільших мережах автозаправних станцій. Зокрема, одні АЗС підняли ціни на дизель, інші на автомобільний газ.
Скільки коштує пальне на АЗС 14 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося на АЗС за добу
Дизельне пальне: В мережі WOG як фірмовий ДП Mustang, так і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно).
Автогаз: У мережі "Укрнафта" ціна на скраплений газ зросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. На інших мережах вартість автогазу залишилася без змін.
Бензин: Вартість усіх марок бензину на провідних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) залишилася на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 14 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 103,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро-5: 100,90 грн (+1 грн)
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 48,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 46,90 грн