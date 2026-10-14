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АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня

08:51 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня Фото: на АЗС зросли ціни 14 жовтня (Getty Images)
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В Україні змінилися цінники на деяких найбільших мережах автозаправних станцій. Зокрема, одні АЗС підняли ціни на дизель, інші на автомобільний газ.

Скільки коштує пальне на АЗС 14 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося на АЗС за добу

Дизельне пальне: В мережі WOG як фірмовий ДП Mustang, так і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно).

Автогаз: У мережі "Укрнафта" ціна на скраплений газ зросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. На інших мережах вартість автогазу залишилася без змін.

АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня
Ціни на АЗС 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Бензин: Вартість усіх марок бензину на провідних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) залишилася на рівні попереднього дня.

Деталізація цін на АЗС 14 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 103,90 грн (+1 грн)
  • ДП Євро-5: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 45,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

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