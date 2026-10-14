АЗС подняли цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 14 октября
08:51 14.10.2026 Ср
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Фото: на АЗС выросли цены 14 октября (Getty Images)
В Украине изменились ценники на некоторых крупнейших сетях автозаправочных станций. В частности, одни АЗС подняли цены на дизель, другие - на автомобильный газ.
Сколько стоит топливо на АЗС 14 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что изменилось на АЗС в сутки
Дизельное топливо: В сети WOG как фирменный ДТ Mustang, так и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно).
Автогаз: В сети "Укрнафта" цена на сжиженный газ выросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. В других сетях стоимость автогаза осталась без изменений.
Бензин: Стоимость всех марок бензина на ведущих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) осталась на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 14 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 103,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро-5: 100,90 грн. (+1 грн.)
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 48,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 46,90 грн