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На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня

12:25 29.08.2026 Сб
2 хв
НА АЗС знову подорожчав бензин
aimg Ірина Гамерська
На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня Фото: ціни на АЗС зросли 29 серпня (Getty Images)
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Станом на 29 серпня провідні українські АЗС переписали вартість пального. Бензин та автогаз у суботу піднялися в ціні на 1 гривню за літр.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Скільки коштує повний бак

Вартість повного бака залежить від об'єма паливної системи конкретного автомобіля (у середньому це від 40 до 60 літрів для легкових авто) та обраної мережі АЗС.

Для прикладу розрахуємо заправку популярного середнього бака на 50 літрів найпопулярнішим бензином А-95.

Вартість повного бака (50 літрів) звичайного бензину А-95:

  • OKKO (А-95 Євро - 83,90 грн/л): 4 195 грн
  • SOCAR (А-95 - 83,90 грн/л): 4 195 грн
  • WOG (Бензин 95 Євро - 82,90 грн/л): 4 145 грн
  • Укрнафта (Бензин А-95 - 78,90 грн/л): 3 945 грн

Вартість повного бака (50 літрів) покращеного бензину А-95 (Pulls / Mustang / NANO / Energy):

  • OKKO (Pulls 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
  • SOCAR (NANO 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
  • WOG (95 Mustang - 85,90 грн/л): 4 295 грн
  • Укрнафта (95 Energy - 81,90 грн/л): 4 095 грн

На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня

Фото: ціни на АЗС 29 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 серпня, субота

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Євро: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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