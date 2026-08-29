На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня

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Станом на 29 серпня провідні українські АЗС переписали вартість пального. Бензин та автогаз у суботу піднялися в ціні на 1 гривню за літр.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.