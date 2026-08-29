На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 августа
12:25 29.08.2026 Сб
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НА АЗС снова подорожал бензин
Фото: цены на АЗС выросли 29 августа (Getty Images)
По состоянию на 29 августа ведущие украинские АЗС переписали стоимость топлива. Бензин и автогаз в субботу поднялись в цене на 1 гривну за литр.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Сколько стоит полный бак
Стоимость полного бака зависит от объема топливной системы конкретного автомобиля (в среднем от 40 до 60 литров для легковых авто) и выбранной сети АЗС.
К примеру рассчитаем заправку популярного среднего бака на 50 литров самым популярным бензином А-95.
Стоимость полного бака (50 литров) обычного бензина А-95:
- OKKO (А-95 Евро - 83,90 грн/л): 4 195 грн
- SOCAR (А-95 - 83,90 грн/л): 4 195 грн
- WOG (Бензин 95 Евро - 82,90 грн/л): 4 145 грн
- Укрнафта (Бензин А-95 - 78,90 грн/л): 3 945 грн
Стоимость полного бака (50 литров) улучшенного бензина А-95 (Pulls/Mustang/NANO/Energy):
- OKKO (Pulls 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
- SOCAR (NANO 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
- WOG (95 Mustang - 85,90 грн/л): 4 295 грн
- Укрнафта (95 Energy - 81,90 грн/л): 4 095 грн
Фото: цены на АЗС 29 августа (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 29 августа, суббота
OKKO
- Бензин Pulls 100: 93,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 86,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 83,90 грн (+1 грн)
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 44,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн