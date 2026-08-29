На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 августа

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По состоянию на 29 августа ведущие украинские АЗС переписали стоимость топлива. Бензин и автогаз в субботу поднялись в цене на 1 гривну за литр.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.