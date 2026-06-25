АЗС масово знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 25 червня
Ціни на пальне на українських АЗС 25 червня переважно пішли вниз. Здешевшав дизель та автогаз, проте є й акційні пропозиції щодо бензину.
Скільки коштує пальне станом на 25 червня та до якого числа можна заощадити на заправці - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Бензин: На "Укрнафті" до 29 червня акційно здешевшав преміальний 95 (Energy) - одразу на 3 гривні, до 73,90 грн/л.
- Дизель: ОККО та WOG знизили вартість звичайного та преміального ДП по 1 грн на літрі, а в "Укрнафті" за акцією фірмовий ДП Energy скинув 3 гривні й коштує 75,90 грн/л.
- Газ: Автомобільний газ подешевшав на 1 гривню на ОККО та WOG - до 42,90 грн/л, тоді як найнижчу ціну утримує "Укрнафта" - 40,40 грн/л.
Як змінилися ціни за добу
OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та блакитне паливо. Звичайне ДП Євро скинуло в ціні 1 гривню і тепер коштує 80,90 грн/л (вчора було 81,90 грн/л). Брендовий дизель (Pulls/Mustang) також подешевшав на гривню - до 83,90 грн/л.
Автомобільний газ у цих мережах також знизив ціну на 1 гривню - до 42,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 червня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR утримує найвищі ціни на пальне серед названих та не змінювала вартість за останню добу.
Державна "Укрнафта" оголосила про запуск акційної пропозиції, яка діятиме обмежений час - з 25 по 29 червня включно. Протягом цих п'яти днів компанія суттєво знизила цінники на свої преміальні позиції, зрівнявши їх у вартості зі звичайним пальним.
Так, фірмовий бензин 95 (Energy) скинув у ціні одразу 3 гривні і тепер коштує 73,90 грн/л (стільки ж, скільки й стандартний А-95). Максимальне здешевлення зафіксовано на преміальному ДП (Energy) - воно впало в ціні на 3 гривні і торгується по 75,90 грн/л.
На звичайний дизель ціна на "Укрнафті" знизилася на 1 гривню (до 75,90 грн/л). Вартість бензину А-92 (68,90 грн/л), преміального 98 (Energy) (81,90 грн/л) та автомобільного газу (40,40 грн/л) на час дії акції залишилася без змін.
Деталізація цін на АЗС 25 червня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 83,90 грн
- ДП Євро: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 83,90 грн
- ДП Євро-5: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 85,90 грн
- ДП NANO: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 75,90 грн
- ДП: 75,90 грн
- Газ: 40,40 грн