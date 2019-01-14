На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Автомобильный газ в среднем подешевел на 14 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 14 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, немного подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 12,99 (-0,40) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,98 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,69 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 12,69 (-0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,40 (-0,20) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 13,19 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,99 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,79 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,75 28,75 29,75 28,75 12,95 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 12,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 12,15 (-0,20) Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,85 (-0,40) SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 13,09 (-0,30) Маркет 26,26 27,27 ‒ 27,27 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,59 (-0,30) Chipo 25,79 26,29 30,29 26,49 27,66 28,72 29,56 28,75 12,69 (-0,14)

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве зарегистрировали более 13 тысяч больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).