На АЗС не хватает бензина и ДТ. Почему возник дефицит и сколько он продлится

Эксперты говорят, что дефицит топлива был ожидаем после остановки из-за обстрелов Кременчугского НПЗ и блокады работы морских портов, через которые ранее осуществлялись поставки топлива.

Тем не менее, по информации РБК-Украина, 28 апреля на АЗС ряда крупных сетей бензин был в наличии, но отпускался он только корпоративным клиентам (по талонам). Его цена при этом была выше стоимости, рекомендованной правительством.

Нехватка топлива может продлиться несколько недель, прогнозирует директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. После прекращения работы портов, а позже и разрушения НПЗ, логистика поставок перестроилась, начался импорт топлива автотранспортом из Европы.

Дефицит никуда не денется

Не под запись в одной из крупных сетей АЗС изданию уточнили, что поставки из-за границы пока происходят небольшими партиями, из-за чего на рынке будет сохраняться определенный дефицит. Бензин, по словам собеседника в компании, не всегда есть в свободной продаже, поскольку нужно сохранять резерв для заправки автотранспорта критичной инфраструктуры.

Комментарий Минэкономики о ситуации на рынке топлива РБК-Украина получить пока не удалось.

Увеличение спроса на бензин в приграничных с Украиной странах вызвало рост цен на него. Кроме того, поставки были осложнены из-за очередей на границе. "В апреле – новый виток цены. Трейдеры контрактуют небольшие объемы поставок, и они за счет спотовых контрактов просто не помещаются в рамки ценового регулирования", - отметил Куюн.

Две-три недели напряжения на АЗС

"Мы уже вошли в достаточно серьезный дефицит. Быстро из него выйти не удастся. Думаю, пара ближайших недель будут довольно напряженными. Возможно, будут усилены ограничения при продаже (на АЗС - ред.). Сегодня уже крупные сети ограничили продажу 10-ю литрами в бак, хотя на прошлой неделе это было 20 литров. Я не исключаю, что некоторые сети на днях вообще могут отказаться от свободной продажи топлива и сконцентрируются на обеспечении корпоративных клиентов. Но там тоже ограничения. Ты можешь купить сколько угодно, но все равно тебе заправят в легковой автомобиль 20 литров, в грузовой – 100", - сказал Куюн.

Он считает, что сейчас ситуацию вряд ли изменит даже отмена госрегулирования цены. Однако через несколько недель ситуация на рынке может нормализоваться.

Можно поднять планку цены на несколько гривен и дать возможность продавать по ней топливо, что наполнит рынок. За две-три недели можно будет решить логистические проблемы, и уже потом вернуться к вопросу регулирования. "Хотя, я думаю к этому времени рынок сам отрегулирует", - отметил эксперт.

Риски повышения налогов

Куюн считает, что сейчас повышение ставки НДС до 20% и возврат акциза на топливо, инициированный депутатами, не улучшит ситуацию, а лишь приведет к росту цены на топливо.

"Изменение системы налогообложения стоит делать после нормализации ситуации на рынке. Это надо делать не в спешке, а взвешенно, возможно, вводя частично. Но думать об этом надо было раньше, хотя бы недели три назад. Но я думаю, что нам эту турбулентность турбулентности на рынке удастся пройти", - отметил Куюн.