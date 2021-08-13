АЗС должны снизить цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 11 августа предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина снижены с 26,86 гривен до 26,67 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,24 гривен до 21,64 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,67 гривен за литр, дизельного топлива - 28,64 гривен за литр.