Азовці п'яними в полон захопили. Окупант поскаржився на пияцтво в армії РФ (перехоплення)

Російський військовий розповів про постійне пияцтво в армії РФ та поскаржився на командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, в російській армії солдати постійно вживають алкогольні напої. Тому вони не можуть воювати. Також він скаржиться на командування.

Зокрема один з підрозділів через пияцтво був захоплений у полон бійцями "Азову".

"В результаті, вони до такого стану були п'яні, що їх "азовці" в полон захопили. Вони їх розбудити не могли, ті 8 осіб, яких захопили", - каже росіянин.

https://www.youtube.com/watch?v=IoWYepUgv-8

Ситуація на фронті

На фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення. Росіяни продовжують активні штурми у Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.

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