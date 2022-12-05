"Азовсталь" закликала владу ввести санкції проти крадіїв українського металу

Санкції "Азовсталь" закликає ввести проти російської компанії "Управляюча компанія Река-Море", зареєстрованої у Ростові-на-Дону, її керівника Геннадія Арустамова, а також проти компанії "Крамбол плюс" та її засновників та учасників - Забурунного Олексія Тимофійовича, Забурунної Ольги Миколаївни, та Забурунного Ігоря Олексійовича.

За інформацією менеджменту заводу, саме ця компанія займалася перешвартовкою кораблів та вивантаженням із них продукції "Азовсталі," яка мала бути доправлена до європейських клієнтів.

Серед санкцій, які пропонує "Азовсталь" - блокування активів, припинення торгових операцій, стягнення в дохід держави активів, які їм належать, запобігання виведенню капіталів за межі України, та багато іншого.

Саме ці особи, вказується у листі, незаконно захоплювали та перепродавали майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим встановили загрозу національним економічним інтересам, наголошують в "Азовсталі".

Так, судно під назвою РМ-3, яке належить компанії "Река-море", зайшло до Маріупольського порту, завантажилось українською металопродукцією та попрямувало до Ростова.

Водночас, компанія "Крамбол плюс" займалася перешвартуванням судна "TZAREVNA" та вивантаженням із нього металургійної продукції, яка пізніше була також вивезена до РФ, повідомили у "Азовсталі". Там наголосили: підприємство не передавало товар (право власності на нього) представникам терористичних угрупувань або країни-агресора. Відповідно, ця продукція була просто викрадена.

"Дозвіл окупаційної адміністрації (під контролем РФ) щодо навантаження чужої продукції на судно, активне висвітлення цієї події у російських ЗМІ та повідомлення про наявність нібито “договору”, за яким здійснюється вивезення продукції, свідчать про сприяння та/або допущення з боку РФ викрадення продукції українських заводів, та про грабіж майна. Для захисту своїх прав ми звернулися до правоохоронних органів", - сказано у зверненні.

У "Азовсталі" підкреслили: через відвертий грабунок українські підприємства залишились без майна, а бюджет - без наповнення.

"Діяльність вище вказаних осіб, а також РФ, загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб, та створює перешкоди для сталого фінансового розвитку", - підкреслюється у листі.

Підприємство також подало позов до Європейського суду з прав людини проти Росії - з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за шкоду майну та власності компанії.

Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами "Азовсталь", ММКІ та Запоріжсталь. До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах.

"Азовсталь", ММК ім. Ілліча та "Запоріжсталь" звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження.

Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду, за що передбачений трибунал.