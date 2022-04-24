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Не только "Азовсталь". Украинские военные находятся еще в 4 точках Мариуполя, - ОП

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 24 апреля 2022 13:34
Не только "Азовсталь". Украинские военные находятся еще в 4 точках Мариуполя, - ОП Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные в осажденном Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они располагаются еще в четырех местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".

По его словам, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствует правде.

"Ну все как обычно. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".

"Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу. Вся эта сценка Путин - Шойгу (речь идет о докладе на этой неделе, - ред.) смешная. Они же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается", - добавил Арестович.

Он отметил, что украинские защитники будут выходить на вылазки, и весь мир увидит очередную ложь России о контроле Мариуполя.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил российской стороне провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя.

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Азовсталь Мариуполь Офис президента
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