Не только "Азовсталь". Украинские военные находятся еще в 4 точках Мариуполя, - ОП

Украинские военные в осажденном Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они располагаются еще в четырех местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза" .

По его словам, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствует правде.

"Ну все как обычно. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".

"Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу. Вся эта сценка Путин - Шойгу (речь идет о докладе на этой неделе, - ред.) смешная. Они же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается", - добавил Арестович.

Он отметил, что украинские защитники будут выходить на вылазки, и весь мир увидит очередную ложь России о контроле Мариуполя.