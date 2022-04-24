Не лише "Азовсталь". Українські військові перебувають ще в 4 точках Маріуполя, - ОП

Українські військові в обложеному Маріуполі знаходяться не тільки на території заводу "Азовсталь". Вони розташовуються ще в чотирьох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза" .

За його словами, заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про взяття Маріуполя не відповідає правді.

"Ну все як завжди. По-перше, наші військові, крім "Азовсталі", знаходяться ще в чотирьох місцях в Маріуполі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що російські війська зазнали великих втрат при спробі штурмувати "Азовсталь".

"Зазнали дуже великих втрат, якраз напередодні заяви Шойгу. Вся ця сценка Путін - Шойгу (мова йде про доповідь на цьому тижні, - ред.) смішна. Вони ж напевно там з Шойгу не тільки Маріуполь обговорювали. А показали нам це. Для чого? По-перше, Шойгу був у цивільному костюмі. Це такий жест умиротворення. По-друге, вони набрехали, що Маріуполь узятий. По-третє, Путін сказав: "Оточити і не випускати". Щоб оточити, потрібно в три рази більше військ, ніж для того, щоб штурмувати. А війська вони в цей час забирають на інші території, де у них не дуже виходить", - додав Арестович.

Він зазначив, що українські захисники виходитимуть на вилазки, і весь світ побачить чергову брехню Росії про контроль Маріуполя.