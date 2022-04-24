Не лише "Азовсталь". Українські військові перебувають ще в 4 точках Маріуполя, - ОП
Українські військові в обложеному Маріуполі знаходяться не тільки на території заводу "Азовсталь". Вони розташовуються ще в чотирьох місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".
За його словами, заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про взяття Маріуполя не відповідає правді.
"Ну все як завжди. По-перше, наші військові, крім "Азовсталі", знаходяться ще в чотирьох місцях в Маріуполі", - зазначив він.
Він також підкреслив, що російські війська зазнали великих втрат при спробі штурмувати "Азовсталь".
"Зазнали дуже великих втрат, якраз напередодні заяви Шойгу. Вся ця сценка Путін - Шойгу (мова йде про доповідь на цьому тижні, - ред.) смішна. Вони ж напевно там з Шойгу не тільки Маріуполь обговорювали. А показали нам це. Для чого? По-перше, Шойгу був у цивільному костюмі. Це такий жест умиротворення. По-друге, вони набрехали, що Маріуполь узятий. По-третє, Путін сказав: "Оточити і не випускати". Щоб оточити, потрібно в три рази більше військ, ніж для того, щоб штурмувати. А війська вони в цей час забирають на інші території, де у них не дуже виходить", - додав Арестович.
Він зазначив, що українські захисники виходитимуть на вилазки, і весь світ побачить чергову брехню Росії про контроль Маріуполя.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував російській стороні провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя.
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