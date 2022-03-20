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"Азовсталь" не остановлен навсегда, мы вернемся в город, - директор

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 10:26
"Азовсталь" не остановлен навсегда, мы вернемся в город, - директор Фото: "Азовсталь" в Мариуполе не остановлен навсегда (t me)
Автор: Артем Горовенко

Металлургический комбинат "Азовсталь", входящего в группу "Метинвест", будет восстановлен после обстрелов российских оккупантов. Экологических рисков для города нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора предприятия Энвера Цкитишвили.

По его словам, с начала войны 24 февраля был разработан план безопасной остановки комбината.

"Мы остановили коксовые печи. Мы снизили температуру. Мы залили жидким стеклом. Для того, чтобы не дать возможность дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И таким образом мы максимально снизили, до абсолютно безопасного уровня, экологическую нагрузку на город", - отметил он.

По словам Цкитишвили, несколько упавших на комбинат снарядов попали на угольный склад и недалеко от коксовой батареи.

"Я хочу сказать, что рано говорить и нельзя говорить о том, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город. Мы отстроим этот комбинат. Мы возродим его. И он будет так же работать и приносить славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" - это Украина", - заявил гендиректор "Азовсталь".

До этого Азовсталь уже останавливался во время Второй Мировой войны, и в 1943 после освобождения Мариуполя завод был восстановлен.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация и видео о якобы полном уничтожении комбината "Азовсталь" российскими оккупантами во время обстрелов Мариуполя.

Группа "Метинвест" еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, объявила о переводе части оборудования меткомбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации для обеспечения безопасности работников и сохранности оборудования.

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Азовсталь Мариуполь
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