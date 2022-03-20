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"Азовсталь" не зупинено назавжди, ми повернемося в місто, - директор

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Неділя 20 березня 2022 10:26
"Азовсталь" не зупинено назавжди, ми повернемося в місто, - директор Фото: "Азовсталь" у Маріуполі не зупинено назавжди (t me)
Автор: Артем Горовенко

Металургійний комбінат "Азовсталь", що входить до групи" Метінвест", буде відновлений після обстрілів російських окупантів. Екологічних ризиків для міста немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора підприємства Енвера Цкітішвілі.

За його словами, з початку війни 24 лютого був розроблений план безпечної зупинки комбінату.

"Ми зупинили коксові печі. Ми знизили температуру. Ми залили рідким склом. Для того, щоб не дати можливість далі йти процесу коксування і максимально високому виробленню коксового газу. І таким чином ми максимально знизили, до абсолютно безпечного рівня, екологічне навантаження на місто", - зазначив він.

За словами Цкітішвілі, кілька снарядів, що впали на комбінат, потрапили на вугільний склад і недалеко від коксової батареї.

"Я хочу сказати, що рано говорити і не можна говорити про те, що комбінат "Азовсталь" зупинений назавжди. Ми повернемося в місто. Ми відбудуємо цей комбінат. Ми відродимо його. І він буде так само працювати і приносити славу Україні, як він це робив завжди. Тому що Маріуполь – це Україна, "Азовсталь" - це Україна", - заявив гендиректор "Азовсталь".

До цього Азовсталь вже зупинявся під час Другої світової війни, і в 1943 після звільнення Маріуполя завод був відновлений.

Нагадаємо, в ряді ЗМІ з'явилася інформація і відео про нібито повне знищення комбінату "Азовсталь" російськими окупантами під час обстрілів Маріуполя.

Група "Метінвест "ще 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ, оголосила про переведення частини обладнання меткомбінату імені Ілліча і "Азовсталі" в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників і збереження обладнання.

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Азовсталь Маріуполь
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