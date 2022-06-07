"Азовсталь" и ММК им. Ильича обратились в ОГП из-за кражи металла из Мариуполя

"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали г. Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований надлежащее имущество комбината", - сказано в соответствующих заявлениях.

Предприятия отмечают: факты вывоза имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и колоборантов - о возобновлении работы Мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговыми данными морского судна РМ3, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт г. Ростов-на-Дону. Убытки комбинатов от кражи продукции составляют десятки миллионов долларов.

Комбинаты просят правоохранительные органы внести сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 185 УК Украины ст. 186 УК Украины военными вооруженными силами и/или другими военными формированиями РФ (подконтрольными ему лицами или представителями подконтрольных ей террористических группировок так называемых ДНР и ЛНВ) в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и принять процессуальных действий в соответствии со ст. 55 УПК Украины.

Как известно, недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а затем наступит очередь зерна.

Ранее "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.

Всего, по данным пресс-службы компании, вывезти планируют около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.