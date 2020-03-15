В Азовском море вторые сутки ищут пропавших украинских рыбаков

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пропавших рыбаков пока найти не удалось

В Азовском море вторые сутки ищут трех пропавших украинских рыбаков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что трое рыбаков вышли в Азовское море около 6 утра в субботу, 14 марта, на деревянном баркасе вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.

"По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ГСЧС на вертолете МИ-8МТ завершили обследование 900 кв.м акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось", - говорится в сообщении.

К поискам привлекли личный состав Вооруженных сил Украины, пограничный отряд, сотрудников ГП "Морской спасательно-координационный центр", КП "Морская поисково-спасательная служба" и городской спасательно-водолазной службы.

Напомним, в Харьковской области 22 февраля спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовая - там погиб 58-летний мужчина.

Кроме того, в конце февраля на Киевском море вблизи с. Страхолесье двое рыбаков вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области и не выходили на связь. Спустя три дня в 70 км от берега вблизи с. Лошакова было найдено тело одного из рыбаков.