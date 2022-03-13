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В "Азове" рассказали о сегодняшних потерях оккупантов под Мариуполем

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Воскресенье 13 марта 2022 15:54
В "Азове" рассказали о сегодняшних потерях оккупантов под Мариуполем Фото: в "Азове" рассказали о сегодняшних потерях оккупантов под Мариуполем (t.me/polkazov)
Автор: Артем Горовенко

В результате сегодняшнего боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 "Тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов" в Telegram-канале.

Всего азовцами уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 "Тигр" и вражескую пехоту. В плен попало 12 оккупантов.

Как известно, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города сражаются с превосходящими силами врага. Азовцы тоже продолжают защищать горожан от российского нашествия.

"Дух бойцов не сломлен, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне к военно-политическому руководству Украины обратился заместитель командира полка "Азов" "Калина" с просьбой предоставить новейшие системы вооружения и применить авиацию, чтобы пойти в решительное наступление и разгромить врага.

"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактари" и наша авиация. Применим все это и на нашем направлении, давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся, мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление и разгромить врага", - подчеркнул он.

Как писало РБК-Украина, неделю назад в Мариуполе началась гуманитарная катастрофа. Кроме проблем с отоплением и электроснабжением есть катастрофическая нехватка питания и питьевой воды.

В то же время эвакуировать население невозможно, потому что оккупанты обстреливают зеленые коридоры.

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