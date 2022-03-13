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В "Азові" розповіли про сьогоднішні втрати окупантів під Маріуполем

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Неділя 13 березня 2022 15:54
В "Азові" розповіли про сьогоднішні втрати окупантів під Маріуполем Фото: в "Азові" розповіли про сьогоднішні втрати окупантів під Маріуполем (t.me/polkazov)
Автор: Артем Горовенко

В результаті сьогоднішнього бою командир танкової роти полку "Азов" на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 й 1 "Тигр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов" у Telegram-каналі.

Загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 "Тигр" та ворожу піхоту. В полон потрапило 12 окупантів.

Як відомо, у Маріуполі тривають запеклі бої. Захисники міста б'ються з переважаючими силами ворога. Азовці теж продовжують захищати містян від російської навали.

"Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні до військово-політичного керівництва України звернувся заступник командира полку "Азов" "Калина" з проханням надати новітні системи озброєння та застосувати авіацію, щоб піти у рішучий наступ та розгромити ворога.

"Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють "Байрактари" та наша авіація. Застосуймо все це і на нашому напрямку, давайте вдаримо в тил по ворогу. Ми не здаємось, ми чекаємо, щоб разом піти у рішучий наступ та розгромити ворога", - наголосив він.

Як писало РБК-Україна, тиждень тому у Маріуполі почалася гуманітарна катастрофа. Окрім проблем з опаленням та електропостачанням є катастрофічна нестача харчування та питної води.

Водночас евакуювати населення неможливо, тому що окупанти обстрілюють зелені коридори.

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Маріуполь Азов
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