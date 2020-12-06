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На Азові оголошено штормове попередження, на заході буде сильний вітер

Неділя 06 грудня 2020 13:47
На Азові оголошено штормове попередження, на заході буде сильний вітер
Фото: в Україні місцями сильний вітер (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні місцями погіршиться найближчими днями. У західних регіонах і на Приазов'ї очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 6-7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с. При цьому висота хвиль складе 1,5-2 метри, можливо швидке обледеніння суден (II рівень небезпеки, оранжевий).

У портах Бердянська і Маріуполя очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 1,3-1,5 метра (II рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, 7 грудня в західних областях і Приазов'ї прогнозують пориви вітру 17-22 м/с. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні буде кілька періодів сильних холодів. Перший з них розпочався сьогодні, 6 грудня, і триватиме приблизно до 9 числа. Другий буде ближче до кінця місяця, місцями очікується до -25.

За прогнозом Українського гідрометцентру, частину країни замете снігом вже у вівторок, 8 грудня.

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