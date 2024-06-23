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"Азов" звернувся з важливим проханням до жителів окупованої Луганської області

Кремінна, Неділя 23 червня 2024 11:53
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"Азов" звернувся з важливим проханням до жителів окупованої Луганської області Фото: "Азов" звернувся до жителів Луганської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці "Азову" звернулися до жителів тимчасово окупованої Луганської області. Українців закликають передавати дані про розташування та пересування окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"До уваги громадян Кремінної, Рубіжного Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій. Якщо ви знаходитесь на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією", - йдеться у повідомленні.

Жителі окупованої Луганської області можуть допомогти Силам оборони, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів.

Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024

В "Азові" зазначають, що гарантують анонімність та таємність.

"Якщо ваші родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, ви також можете допомогти, передаючи інформацію від них", - додають захисники.

Ситуація у Луганській області

Більша частина Луганської області окупована росіянами. Під час повномасштабної війни окупаційним військам вдалося захопити одні з найбільших міст Луганської області - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінну.

Проте у Луганській області продовжують бої. Нещодавно бійці "Азову" повідомили про просування у Серебрянському лісі. Захисникам під час наступальної операції вдалося просунутися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту.

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