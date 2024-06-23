"Азов" звернувся з важливим проханням до жителів окупованої Луганської області

Бійці "Азову" звернулися до жителів тимчасово окупованої Луганської області. Українців закликають передавати дані про розташування та пересування окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"До уваги громадян Кремінної, Рубіжного Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій. Якщо ви знаходитесь на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією", - йдеться у повідомленні.

Жителі окупованої Луганської області можуть допомогти Силам оборони, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів.

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В "Азові" зазначають, що гарантують анонімність та таємність.

"Якщо ваші родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, ви також можете допомогти, передаючи інформацію від них", - додають захисники.