AZNAURI - вдруге бренд №1 у світі за темпами зростання у категорії коньяків та бренді

Бренд AZNAURI став глобальним феноменом в алкогольній індустрії, другий рік поспіль очоливши світові рейтинги за темпами зростання у категорії бренді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Авторитетне британське видання Drinks International опублікувало рейтинг алкогольних брендів за темпами приросту: бренд AZNAURI перший у рейтингу за темпами зростання серед інших світових брендів.
За останній рік продажі AZNAURI зросли більш ніж на 45% у глобальному масштабі, досягнувши вражального обсягу в 1,6 млн 9-літрових кейсів. Поняття "дев’ятилітровий кейс" - це міжнародне визначення, яке походить від винного ринку і вимірює обсяги продажу алкоголю. Ця міра еквівалентна одному ящику вина з 12 пляшок об’ємом 0,75 л, що в сумі становить 9 л.
Для порівняння: попередній показник приросту AZNAURI позаминулого року становив 89,5%. Цей успіх, підтверджений виданнями Drinks International та The Spirits Business, є свідченням не лише високої якості продукту, а й його надзвичайної стійкості навіть у найскладніші часи.
Британські видання Drinks International та The Spirits Business є справжніми орієнтирами для світової алкогольної індустрії. Їхні рейтинги формуються на основі глибокого аналізу ринкових даних, враховуючи не лише обсяги продажів, а й маркетингові стратегії, інноваційні розробки та стійкість бренду.
Аналітики Drinks International наголошують: "AZNAURI демонструє виняткову динаміку - зростання у 5 разів з 2020 року. Це унікальна історія успіху, особливо на тлі війни в Україні". Це свідчить про те, що попри всі виклики бренд не просто зберіг позиції, а став символом стрімкого прориву на глобальному рівні.
Феноменальні темпи зростання AZNAURI стали можливими завдяки глибокій довірі та прихильності споживачів, зокрема, в Україні. На ринку України бренд був удостоєний статусу "Вибір року 2024" - найпрестижнішої національної бізнес-премії. AZNAURI отримав почесне звання "Коньяк року", що стало ще одним свідченням високої якості продукції та рівня довіри серед українських споживачів.
Підтвердження якості на незалежних дегустаційних конкурсах
Міжнародне визнання для AZNAURI - не виняток, а закономірність. Такі показники темпів зростання неможливі без високої якості продукції. Зокрема, у 2025 році преміальна серія коньяків AZNAURI Special Edition отримала високу оцінку від авторитетних дегустаційних журі провідних конкурсів світу:
AZNAURI продовжує впевнено йти шляхом міжнародного успіху, набуваючи статус світового лідера у категорії. Його стрімкий розвиток та незмінна якість є натхненням та орієнтиром для всієї галузі, підтверджуючи силу бренду, що йде під символом Лева.
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