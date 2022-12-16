АЗК UPG пропонує водіям стійкий до наднизьких температур DIESEL Арктика

На відміну від бензину дизпальне містить парафінові вуглеводні. Тож під час зниження температури повітря від -15°C і нижче звичайне літнє дизпальне починає густішати. А отже, порушується якість розпилювання пального форсунками, а фільтри відмовляються пропускати через себе гелеподібну субстанцію. Саме у наявності депресорних присадок, які запобігають кристалізації парафінів, і полягає основна відмінність зимового дизеля.

Національна мережа АЗК UPG реалізує два види дизпального, яке варто використовувати у холодну пору року: зимовий EURO DIESEL із температурою фільтрування до -22° С та DIESEL Арктика, який не замерзає навіть коли позначка термометра опускається до поділки -37° С.

Арктичний дизель від АЗК UPG (фото: прес-служба UPG)

Як і решта видів пального, арктичний дизель від UPG імпортується напряму з Європи та відповідає п’ятому екологічному стандарту та вимогам ДСТУ.

Попри суворий холод високоякісне пальне гарантує легкий розгін автівки, чудову маневреність та безпечну експлуатацію двигуна. Підтвердженням цього є високе цетанове число, котре сягає позначки 52 (згідно з нормою не нижче 48).

Ще один важливий показник якості пального - вміст сірки та ароматичних вуглеводнів в арктичному дизелі - також у межах норми.

Найбільш морозостійке, призначене для експлуатації в умовах арктичного клімату дизельне пальне відповідає стандарту Євро-5, що передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, котрі забруднюють довкілля.

DIESEL Арктика до 37 градусів морозу на АЗК UPG (фото: прес-служба UPG)

Перед тим, як потрапити в бак вашого автомобіля, пальне проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Кожна партія має сертифікат якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки його було поставлено.

На кожному АЗК UPG ви завжди можете ознайомитися з паспортом, який підтверджує, що це пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ.

Із зимовим EURO DIESEL та стійким до наднизьких температур DIESEL Арктика від UPG ви завжди будете впевнені в роботі свого авто попри примхи погоди.