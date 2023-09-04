АЗК UPG представив дитяче меню

Тема сімейності є дуже близькою для бренду UPG. Родини з дітьми – часті відвідувачі автозаправних комплексів, тож компанія дбає, щоб перебувати тут було комфортно кожному, навіть найменшому клієнту.

Для цього у вбиральнях комплексів передбачені дитячі умивальники, які розміщені на правильній висоті, а в залах VIVO café – стільчики для годування немовлят. У закладах є бізіборди – іграшки, які розвивають дрібну моторику та допомагають малюкам із цікавістю вивчати світ.

Крім того, влітку UPG запустила власний бренд морозива ice U, палкими шанувальниками якого, звісно, є діти. Наступним кроком стало створення дитячого меню.

Тож, завітавши на АЗК, ви зможете ситно та смачно пообідати усією сім’єю. В оновленому меню VIVO café тепер є страви, розроблені спеціально для дітей з урахуванням їхніх смакових уподобань та зацікавлень.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Перелік популярного на UPG бургер-меню, до якого входить сім видів культової страви, доповнено кідс-чизбургером меншого розміру. Також у меню з’явилися курячі нагетси для дітей. Усе це можна замовити у спеціальному боксі. До нього також увійде хрумка картопелька з соусом, сік та ще одне цікаве доповнення – іграшка-сюрприз.

«Продумуючи страви для найменших відвідувачів, ми, звичайно, орієнтувалися на те, щоб, передусім, це було смачно та ситно. Але наша ідея полягала й утому, щоб звичайний обід перетворився для малечі на цікаву та захопливу історію. Саме тому наші бокси такі яскраві та наповнені стравами, які обожнюють усі діти. На додачу – іграшка, адже це завжди про посмішку», – розповіла маркетинг-директорка групи компаній UPG Надія Гануліч-Манукян.

У компанії переконані, що попри все українські діти мають відчувати радість. Тож прагнуть, щоб «Дуже дорослий бокс» тішив їх, а кожен візит на UPG перетворювався на маленьке свято.

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