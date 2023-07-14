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На АЗК UPG літо в задоволення з морозивом власного виробництва ice U

Фото: Пресофіс АЗК UPG
 

Без смачного морозива неможливо уявити літа, адже окрім насолоди смаком, ми отримуємо таку бажану прохолоду. Тож це десерт номер один для всієї родини під час відпочинку та подорожей у спекотні дні.

Дбаючи про комфорт клієнтів, національна мережа АЗК UPG представила морозиво власного виробництва під брендом ice U. Придбати ласощі можна ексклюзивно в ресторанах на автозаправних комплексах VIVO café.

Чому ice U – це більше, ніж просто морозиво?

Прохолодний десерт готується виключно з натуральних інгредієнтів. У його основі – добірна молочна суміш та нічого зайвого. Морозиво створюється на сучасному професійному обладнанні, тож його текстура кремово-ніжна, а смак збалансований.

"Ми подумали, що ідеальна подорож влітку неможлива без смачного морозива. Так виникла ідея створити улюблений всіма десерт, наділений магічними властивостями: повертати думками у дитинство, додавати енергії та заряджати позитивом на весь день. Даруючи радість клієнтам, ми й самі почуваємося щасливішими", – розповіла маркетинг-директорка компанії Надія Гануліч-Манукян.

Продуктова лінійка представлена трьома цікавими форматами:

Ice DRIFT – класичне ванільне морозиво у хрумкому вафельному стаканчику-ріжку. Ice TURBO та ice DRIVE – морозиво, смаковий акцент у якому ви робите самі, обираючи улюблений наповнювач (карамель, шоколад, полуниця, манго-маракуя). Друге – вкрите карамелізованим арахісом, який ідеально доповнює прохолодний десерт.

У кожній порції – смак літа з його яскравими відтінками та ароматами, освіжаючою кислинкою тропічних фруктів та соковитістю стиглих ягід. Тож ice U – це про гарний настрій та задоволення.

Українські радіоведучі вже скуштували морозиво та поділилися відгуками у своїх соціальних мережах.

"…Молочне, в міру солодке, з делікатною кислинкою, свіже, ще аж мукає. Особливо оте, що з маракуєю, і те, що в ріжку. А ще те, що з карамеллю, і те, що з арахісом. І оте з шоколадом. І з полуницею. І, коротше, усе…

Самі АЗК UPG – це естетичне задоволення. Круто, що наші зуміли оце все – і функціонально, і красиво, і смачно, і привітно. Радію і як жінка, і як мама, і як водій, і як патріот. Круте морозиво, круті UPG, крута Україна!" – написала ведуча «Авторадіо» Катерина Соловйова у Facebook.

Скуштував ice U і Дмитро Виногородський з "Радіо П’ятниця".

"…У морозива в ріжку чудова текстура, консистенція, насичений смак, а сам ріжок заповнений аж до самого кінчика! Порція з шоколадним наповнювачем із хрусткими кульками – сама по собі може вас підживити. Мені попри те, що я вже був ситим, не вдалося встояти перед спокусою та смаком, отже, я втоптав і друге морозиво. Про що жодним чином не шкодую.

…Дуже круто, що мережі АЗК у боротьбі за клієнта досягають нових висот не тільки у якості пального та додаткових послуг, а й їжею та десертами ресторанного рівня! І UPG цим приємно вражає", – написав журналіст.

Радіоведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін, який заїхав заправити авто на UPG, скуштував морозиво разом із сином, про що розповів в Instagram.

І не лише морозиво!

Серед напоїв у меню VIVO café також з’явилися цікаві літні пропозиції. Неймовірно ніжний мілкшейк ice POWER – фаворит серед наймолодших клієнтів UPG. Діти обожнюють коктейль за його повітряну консистенцію та густу пінку, що так солодко тане на губах.

Для дорослих – кавові напої з додаванням морозива Глясе та Афогато, які не лише бадьорять, а й освіжають влітку. Подвійне задоволення для справжніх кавоманів.

Заправляючи авто якісним європейським пальним на АЗК UPG, відпочиньте на літній терасі, смакуючи улюблене морозиво у хрумкому ріжку, або візьміть прохолоду з собою.

Смакуйте літо з ice U!

Завжди будьте в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, долучившись до офіційного чат-боту АЗК UPG у Telegram.

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