В Азейбарджані стався потужний землетрус: жителі Баку покинули свої будинки

Після опівчночі, 4 липня, стався потужний землетрус магнітудою в 5,5 балів за шкалою ріхтера в Азейбарджані. Підземні поштовхи відчули жителі Баку, Губи, Хачмазу, Сіазані, Сумгаїту та прилеглих районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану.

За даними Бюро дослідження землетрусів, епіцентром природнього явища стало Каспійське море. Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі столиці, які залишили свої будинки, знаходяться на вулицях, побоюючись повторних поштовхів.

"Інформації про руйнування та постраждалих немає", - зазначили в Міністерстві внутрішніх справ Азербайджану.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду в 5,4 бала. За їхніми данними, землетрус стався за 46 км від азербайджанського міста Хачмаз, неселення якого складає понад 37 тисяч осіб. Осередок поштовхів знаходився на глибині 35 км.

Землетруси в Україні

Вранці, 22 червня, неподалік Севастополя, в Чорному морі Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував потужний землетрус. Його магнітуду оцінили в 4,7 бала за шкалою Ріхтера

У Полтавській області, 8 червня, було зафіксовано землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині в 10 кілометрів.

Також, землетрус в цьому регіоні фіксували 26 травня. Воно сталося за 20 кілометрів на захід від Полтави. Сейсмологи оцінили його силу в 3,5 бала.