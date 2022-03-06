Азербайджанские авиакомпании отказались летать в Россию

В Азербайджане крупные авиакомпании AZAL и Buta Airways прекращают все свои рейсы в Российскую Федерацию с воскресенья, 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании.

Так, начиная с 08:00 6 марта AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в города РФ.

Отмечается, что причиной такого решения стали последние изменения на международном рынке авиационного страхования, а также перестрахования, связанными с санкциями.

"Эти конфигурации затронули также и деятельность Национального авиаперевозчика Азербайджана. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям нужно детально проанализировать изменившуюся обстановку, оценить все нехорошие и положительные действия, изучить все вероятные перемены в собственной политике", - рассказали в Buta Airways.

В заявлении говорится, что начиная с 6 марта "в связи с рисками, возникающими при международных полетах", по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан "приостанавливаются на неопределенный срок".