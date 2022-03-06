Азербайджанські авіакомпанії відмовилися літати в Росію

В Азербайджані великі авіакомпанії AZAL і Buta Airways припиняють всі свої рейси в Російську Федерацію з неділі, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанія.

Так, починаючи з 08:00 6 березня AZAL і Buta Airways припиняють всі рейси в міста РФ.

Зазначається, що причиною такого рішення стали останні зміни на міжнародному ринку авіаційного страхування, а також перестрахування, пов'язаними з санкціями.

"Ці конфігурації торкнулися також і діяльність національного авіаперевізника Азербайджану. У поточній ситуації AZAL і страховим компаніям потрібно детально проаналізувати ситуацію, що змінилася, оцінити всі нехороші та позитивні дії, вивчити всі ймовірні зміни у власній політиці", - розповіли в Buta Airways.

У заяві йдеться, що починаючи з 6 березня "у зв'язку з ризиками, що виникають при міжнародних польотах", за рекомендацією Росавіації рейси російських авіакомпаній в Азербайджан "призупиняються на невизначений термін".