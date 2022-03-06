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Азербайджанські авіакомпанії відмовилися літати в Росію

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Неділя 06 березня 2022 04:49
Азербайджанські авіакомпанії відмовилися літати в Росію Фото: літаки Азербайджанської Buta Airways не полетять в РФ (facebook.com/butaairways)
Автор: Володимир Костирін

В Азербайджані великі авіакомпанії AZAL і Buta Airways припиняють всі свої рейси в Російську Федерацію з неділі, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанія.

Так, починаючи з 08:00 6 березня AZAL і Buta Airways припиняють всі рейси в міста РФ.

Зазначається, що причиною такого рішення стали останні зміни на міжнародному ринку авіаційного страхування, а також перестрахування, пов'язаними з санкціями.

"Ці конфігурації торкнулися також і діяльність національного авіаперевізника Азербайджану. У поточній ситуації AZAL і страховим компаніям потрібно детально проаналізувати ситуацію, що змінилася, оцінити всі нехороші та позитивні дії, вивчити всі ймовірні зміни у власній політиці", - розповіли в Buta Airways.

У заяві йдеться, що починаючи з 6 березня "у зв'язку з ризиками, що виникають при міжнародних польотах", за рекомендацією Росавіації рейси російських авіакомпаній в Азербайджан "призупиняються на невизначений термін".

Раніше повідомлялося, що літаки російських авіакомпаній в лізингу масово заарештовують по всьому світу.

Нагадаємо також, що найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" припиняє всі закордонні рейси.

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