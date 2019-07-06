В Азербайджане в воинской части произошел взрыв, есть жертвы

В Азербайджане в субботу, 6 июля, в одной из воинских частей прогремел взрыв, что привел к гибели двух военнослужащих, еще 1 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В Министерстве обороны рассказали, что один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, что вызвало детонацию.

"В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих", - сообщили в военном ведомстве.

Также они рассказали, что еще один военнослужащий был ранен. За данным фактом проводиться расследование, чтобы установить все причины происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане на военных складах произошел взрыв. Взрыв произошел в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области.

Напомним, что в результате взрывов в Казахстане на военных складах погибли два человека. Премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что погибли один гражданский и один военный, он не назвал число пострадавших, однако, добавил, что им оказывается медицинская помощь.