В Азербайджане создали госкомиссию по делимитации границы с Арменией

В Азербайджане создали государственную комиссию по делимитации границы с Арменией. Указ подписал президент страны Ильгам Алиев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Report .

Это процесс определения положения и направлений госграницы между сопредельными странами путем переговоров. Обычно делимитация является частью составления мирных договоров или соглашений об установлении или изменении границ. Описание прохождения линий границы составляются, как правило, по карте, без проведения работ на местности.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить создание действующей группы, которая будет состоять из специалистов Секретариата госкомиссии и соответствующих государственных органов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Армения и Азербайджан договорились о подготовке к мирным переговорам еще 7 апреля. Это произошло во время трехсторонней встречи в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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