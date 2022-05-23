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В Азербайджане создали госкомиссию по делимитации границы с Арменией

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Понедельник 23 мая 2022 18:41
В Азербайджане создали госкомиссию по делимитации границы с Арменией Фото: Ильгам Алиев, президент Азербайджана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Азербайджане создали государственную комиссию по делимитации границы с Арменией. Указ подписал президент страны Ильгам Алиев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Report.

Согласно указу, будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить создание действующей группы, которая будет состоять из специалистов Секретариата госкомиссии и соответствующих государственных органов.

Что такое делимитация

Это процесс определения положения и направлений госграницы между сопредельными странами путем переговоров. Обычно делимитация является частью составления мирных договоров или соглашений об установлении или изменении границ. Описание прохождения линий границы составляются, как правило, по карте, без проведения работ на местности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Армения и Азербайджан договорились о подготовке к мирным переговорам еще 7 апреля. Это произошло во время трехсторонней встречи в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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