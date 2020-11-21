ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Азербайджане продлили карантин до конца декабря

Баку, Суббота 21 ноября 2020 09:26
В Азербайджане продлили карантин до конца декабря
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Специальный карантинный режим по COVID-19 в Азербайджане был продлен до 28 декабря. Такое решение было принято в связи с высокой динамикой заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Report.

Так, с 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт. В связи с этим также продлевается закрытие метро в Баку.

Кроме того, до конца карантина в стране в субботу и воскресенье приостанавливается оказание услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Число сотрудников частных и государственных предприятиях, выходящих на работу, будет сокращено до 30%.

Также ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Напомним, представитель Офиса президента не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что Минздрав потребует введение локдауна в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АзербайджанкарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь