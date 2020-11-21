В Азербайджане продлили карантин до конца декабря

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Специальный карантинный режим по COVID-19 в Азербайджане был продлен до 28 декабря. Такое решение было принято в связи с высокой динамикой заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Report.

Так, с 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт. В связи с этим также продлевается закрытие метро в Баку.

Кроме того, до конца карантина в стране в субботу и воскресенье приостанавливается оказание услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Число сотрудников частных и государственных предприятиях, выходящих на работу, будет сокращено до 30%.

Также ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Напомним, представитель Офиса президента не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что Минздрав потребует введение локдауна в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.