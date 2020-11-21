В Азербайджані продовжили карантин до кінця грудня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Спеціальний карантинний режим по COVID-19 в Азербайджані був продовжений до 28 грудня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з високою динамікою зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Report.

Так, з 0:00 21 листопада по 6:00 28 грудня на вихідних на території Азербайджану не буде працювати громадський транспорт. У зв'язку з цим також продовжується закриття метро в Баку.

Крім того, до кінця карантину в країні в суботу і неділю призупиняється надання послуг на всіх об'єктах, крім аптек і продуктових магазинів.

Кількість працівників приватних і державних підприємств, що виходять на роботу, буде скорочено до 30%.

Також носіння масок у громадських місцях стає обов'язковим.

Нагадаємо, представник Офісу президента не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Крім того, Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме введення локдауну в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих.