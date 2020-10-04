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В Азербайджане открыли дело против лидера Нагорно-Карабахской республики

Баку , Воскресенье 04 октября 2020 15:27
В Азербайджане открыли дело против лидера Нагорно-Карабахской республики
Фото: Араик Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)
Автор: РБК-Украина

Против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна открыли дело по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Власти страны заявляют, что он дал указание атаковать азербайджанский город Гянджа с полумиллионным населением.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как заявил генеральный прокурор Кямран Алиев, утром 4 октября Арутюнян дал указание атаковать город из ракет и артиллерийских снарядов.

"Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар Гошгар погиб, 32 человека получили ранения. При этом сильно пострадали инфраструктура города и жилье. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой", - говорится в сообщении.

В его отношении открыли уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 УК Азербайджана (международное гуманитарное право в случае вооруженного конфликта, нарушение правовых норм), 117.2 (вынесение уголовного приказа во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218,3 (создание преступного сообщества (организации), 279,3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом).

Уголовное дело и расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Арутюняна попытаются привлечь к ответственности.

Отметим, армия Армении сегодня утром обстреляла населенный пункт Гянджи, как заявляет азербайджанская сторона. Гянджи является вторым по величине городом в Азербайджане.

Также сообщалось, при каком условии Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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