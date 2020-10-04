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В Азербайджані відкрили справу проти лідера Нагірно-Карабахської республіки

Баку , Неділя 04 жовтня 2020 15:27
В Азербайджані відкрили справу проти лідера Нагірно-Карабахської республіки
Фото: Араїк Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)
Автор: РБК-Україна

Проти лідера невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїка Арутюняна відкрили справу за 15 статтями Кримінального кодексу Азербайджану. Влада країни заявляє, що він дав вказівку атакувати азербайджанське місто Гянджа з півмільйонним населенням.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

Як заявив генеральний прокурор Кямран Алієв, вранці 4 жовтня Арутюнян дав вказівку атакувати місто з ракет і артилерійських снарядів.

"Згідно з отриманою інформацією, житель Гянджі Алієв Тунар Гошгар загинув, 32 людини отримали поранення. При цьому сильно постраждали інфраструктура міста та житло. Розмір збитку визначається оперативно-слідчою групою", - йдеться в повідомленні.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за статтями 100.1, 100.2 (планування, підготовка, початок чи ведення агресивної війни), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 КК Азербайджану (міжнародне гуманітарне право у випадку збройного конфлікту, порушення правових норм), 117.2 (винесення кримінального наказу під час збройного конфлікту), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умисне вбивство), 186.3 (умисне знищення майна), 214.2.1, 214.2.3 (тероризм), 218,3 (створення злочинного співтовариства (організації), 279,3 (створення збройних формувань, не передбачених законом).

Кримінальну справу і розслідування доручено Слідчому управлінню Генеральної прокуратури. Арутюняна спробують притягнути до відповідальності.

Зазначимо, армія Вірменії сьогодні вранці обстріляла населений пункт Гянджі, як заявляє азербайджанська сторона. Гянджі є другим за величиною містом в Азербайджані.

Також повідомлялося, при якому умови Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

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