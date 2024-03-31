Азербайджан обвинил Армению в накоплении войск возле границы. Ереван отрицает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

"В последнее время наблюдается сосредоточение живой силы, бронетехники, артиллерийских установок и других мощных огневых средств вооруженных сил Армении и интенсивное перемещение ее войск по разным направлениям армяно-азербайджанской условной границы", - говорится в сообщении.

Также Минобороны Азербайджана заявляет, что в сети появляется больше информации, "направленной на обострение ситуации в информационной среде в рамках подготовки к диверсиям".

При этом Азербайджан пригрозил "решительным ответом" в случае агрессии.

Реакция Армении

Армения в свою очередь отрицает заявления Азербайджана и заявляет, что информация не соответствует действительности.

Министерство обороны Армении отмечает, что 30 марта в ряде Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых якобы изображено передвижение армянских войск к границам, но на самом деле они иллюстрируют обучающие автопробеги водителей-новобранцев.

"Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в последнее временя как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - говорится в заявлении.