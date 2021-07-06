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Азербайджан заявил о ранении военного армянскими солдатами

Автор: Дмитрий Левицкий

Азербайджан заявил о ранении своего военнослужащего вблизи села Алиагалы в Агдамском районе. Азербайджан утверждает, что военный получил ранение в результате нападения армянских вооруженных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что обстрел азербайджанских военных произошел в районе, где расположены российские миротворческие войска.

"В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман, который был привлечен к работам по благоустройству дорог", - заявили в Минобороны.

Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.

"Командование российских миротворческих сил и турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - добавили в министерстве.

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конфликтАрменияАзербайджан