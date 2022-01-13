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Азербайджан открыл воздушную границу для украинцев: что изменилось

Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджан отменил ограничения на въезд в страну, которые действовали с марта 2020 года. Власти открыли воздушную границу для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Дополнительная свобода передвижения для граждан Украины: Азербайджан отменил ограничения, действовавшие с марта 2020, и открыл воздушные границы для украинцев", - написал в Twitter Кулеба.

Министр добавил, что это решение властей Азербайджана открывает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.

На сайте МИД Украины отмечается, что вакцинированным от коронавируса украинцам во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить на пограничном пункте Азербайджана документ о получении полного курса прививки. Кроме того, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.

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АзербайджанДмитрий Кулеба