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Азербайджан наращивает импорт газа из Туркменистана через Иран

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 01:49
Азербайджан наращивает импорт газа из Туркменистана через Иран Баку (Фото: eufordigital.eu)
Автор: Константин Широкун

Азербайджан и Иран подписали меморандум об увеличении в два раза поставок газа через Иран. Документ подписали в Баку министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Предполагается, что новое соглашение даст толчок для сотрудничества в других сферах, таких как транспорт, энергетика и торговля. Поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран начались в январе 2022 года. По заключенному в 2021 году трехстороннему соглашению ежегодный объем поставок составляет 1,5–2 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что в Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана. В гуманитарке продукты длительного хранения и медикаменты.

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