Азербайджан нарощує імпорт газу з Туркменістану через Іран

Азербайджан і Іран підписали меморандум про збільшення в два рази поставок газу через Іран. Документ підписали в Баку міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров і міністр нафти Ірану Джавад Оуджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA .

Передбачається, що нова угода дасть поштовх для співпраці в інших сферах, таких як транспорт, енергетика і торгівля. Поставки газу з Туркменістану в Азербайджан через Іран почалися в січні 2022 року. За укладеною в 2021 році тристоронньою угодою щорічний обсяг поставок становить 1,5–2 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпро надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану. У гуманітарці продукти тривалого зберігання і медикаменти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.