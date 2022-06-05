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Азербайджан нарощує імпорт газу з Туркменістану через Іран

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Київ, Неділя 05 червня 2022 01:49
Азербайджан нарощує імпорт газу з Туркменістану через Іран Баку( Фото :eufordigital.eu)
Автор: Константин Широкун

Азербайджан і Іран підписали меморандум про збільшення в два рази поставок газу через Іран. Документ підписали в Баку міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров і міністр нафти Ірану Джавад Оуджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Передбачається, що нова угода дасть поштовх для співпраці в інших сферах, таких як транспорт, енергетика і торгівля. Поставки газу з Туркменістану в Азербайджан через Іран почалися в січні 2022 року. За укладеною в 2021 році тристоронньою угодою щорічний обсяг поставок становить 1,5–2 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпро надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану. У гуманітарці продукти тривалого зберігання і медикаменти.

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