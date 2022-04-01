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Азербайджан начал военные учения на территории Нахичеванской автономии

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Пятница 01 апреля 2022 18:07
Азербайджан начал военные учения на территории Нахичеванской автономии Фото: Азербайджан начал военные учения на территории Нахичеванской автономии (mod.gov.az)
Автор: Сергей Пышкин

Азербайджан начал командно-штабные учения на территории Нахичеванской автономии. Республика отделена от страны Арменией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

"Особое внимание в ходе учений было уделено оперативному принятию решений командным составом в соответствии с тактической обстановкой, докладу в высший штаб в условиях активной радиоэлектронной борьбы, доведению приказов до подчиненных, совершенствованию умений и навыков организации боя", - пишет пресс-служба.

Также во время учений было отработано взаимодействие с авиацией. Подразделения ПВО выполняли действия против условных летательных аппаратов противника.

"С целью осложнения штабам оперативной обстановки были привлечены дополнительные силы. Командно-штабные учения продолжаются", - добавляет пресс-служба.

Стоит заметить, что Нахичеванская автономия является эксклавом Азербайджана, которая отделена от страны территорией Армении.

Фото: Азербайджан начал военные учения на территории Нахичеванской автономии (mod.gov.az)

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