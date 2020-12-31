ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан начал поставки газа в Европу в обход России

Баку, Четверг 31 декабря 2020 12:12
Азербайджан начал поставки газа в Европу в обход России
Фото: Транс-Адриатический газопровод (wikimedia.org by Albinfo)
Автор: РБК-Украина

Азербайджан начала коммерческие поставки газа в страны Европы в обход Российской Федерации. Поставки идут по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP).

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на местное Министерство энергетики.

"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", - сообщили в Министерстве энергетики.

Также сообщается, что Баку на протяжении 25 лет будет ежегодно поставлять в Европу более 10 млрд кубометров газа. Около 8 млрд кубометров будет получать Италия, остальное - Греция, Болгария и другие соседние рынки.

Отметим, в этом году завершилось строительство TAP, общая протяженность которого составляет 878 км. Он является последним компонентом проекта Южного газового коридора для прямых поставок азербайджанского газа в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора. В частности, президент Владимир Зеленский считает, что Баку мог бы использовать транзитный потенциал Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ЕвропагазАзербайджан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь