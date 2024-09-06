Азербайджан домовляється про нові поставки газу до ЄС. Можливо, через Україну

На форумі в Італії Алієв повідомив, що Азербайджан вже постачає газ до восьми країн Європи і має угоду з регіоном про подвоєння експорту до 2027 року.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни (у Європі) та Україну. У нас є певний оптимізм, я думаю, що є ґрунт для прориву", - сказав він, не називаючи країн.

Алієв також підтвердив, що Москва та Київ звернулися до нього з пропозицією сприяти транзиту газу через Україну до Європи після того, як у грудні закінчиться термін дії транзитного контракту.

Європа шукає нові газові угоди, щоб спробувати підтримати постачання після того, як потоки з Росії скоротилися у 2022 році. Потоки можуть бути скорочені ще більше, коли наприкінці року закінчиться термін дії угоди, яка дозволяє російському газу транзитом проходити через Україну до Європейського Союзу. Неясно, чи можна знайти обхідний шлях. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Росії отримувати прибуток від транспортування газу трубопроводами країни.

Зеленський сказав Bloomberg в інтерв'ю в липні, що Київ веде переговори про постачання газу з Азербайджану до ЄС Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "одною із пропозицій", які наразі обговорюються, сказав тоді Зеленський.

Одним із рішень може стати заміна російських поставок на газ із іншої країни, наприклад, Азербайджану чи Туреччини. Це дозволило б Україні продовжувати отримувати транзитні збори за використання своєї ГТС, а Європі продовжувати отримувати газ.

Торік Азербайджан експортував 24 млрд кубометрів природного газу, половина з яких пішла до Європи. Очікується, що цього року експорт до Європи досягне 13 млрд кубометрів, а найбільшим покупцем стане Італія. Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія та Хорватія почали отримувати газ цього тижня.

ЄС намагається відмовитися від російського газу, проте такі країни, як Угорщина, Австрія та Словаччина, продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну.