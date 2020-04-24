Азербайджан частично смягчит карантин с 27 апреля

Правительство Азербайджана приняло решение смягчить карантинные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса, с 27 апреля. Об этом сообщает AZE.az.

Как сообщается, смягчение карантина начнется поэтапно. Так, с 00:00 27 апреля по всей стране возобновляется продажа книг, газет, канцелярских товаров. Также смогут вернуться к своей работе репетиторы, однако запрещено проводить групповые занятия.

Кроме того, правительство разрешит работу торговых точек, а именно по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений.

Однако, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.

Напомним, 4 апреля власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы.

Кроме того, в стране ввели карантин, который действует с 24 марта по 20 апреля. Так, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, а также приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки.

Добавим, что 31 марта в столице Азербайджана Баку закрыли метрополитен для борьбы с распространением коронавируса.