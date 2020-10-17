Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных обстрелах

Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.

Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные официальными лицами и ведомствами двух стран.

Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. Кроме этого, в МИД сообщают, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.

В министерстве обороны Азербайджана атаку беспилотников отвергают, заявляя, что на территории Армении у них нет военных целей.

Напомним, конфликт между странами возник из-за территории Нагорного Карабаха, которая официально признается азербайджанской. Армения и Азербайджан 10 октября договорились о перемирии. Но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Кроме этого, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также РБК-Украина писало, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.